Трамп своей политикой спасает западную цивилизацию, заявил Дмитриев

Ранее Мерц заявил, что десятилетия Pax Americana для Европы закончились. Он посетовал на то, что американцы настойчиво отстаивают свои интересы, и призвал ЕС в этой связи отстаивать свои.
«Грустный Мерц делает нападки на США… Команда автопера (экс-президента США Джо — ред.) Байдена безжалостно продвигала свои интересы: устанавливала послушные европейские элиты, продвигала крайне либеральную, промиграционную политику. Трамп спасает западную цивилизацию», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.