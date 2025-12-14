Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп своей политикой спасает западную цивилизацию, заявил Дмитриев

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Трамп своей политикой спасает западную цивилизацию, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя слова канцлера Германии Фридриха Мерца о конце эпохи Pax Americana («американского мира»).

Источник: © РИА Новости

Ранее Мерц заявил, что десятилетия Pax Americana для Европы закончились. Он посетовал на то, что американцы настойчиво отстаивают свои интересы, и призвал ЕС в этой связи отстаивать свои.

«Грустный Мерц делает нападки на США… Команда автопера (экс-президента США Джо — ред.) Байдена безжалостно продвигала свои интересы: устанавливала послушные европейские элиты, продвигала крайне либеральную, промиграционную политику. Трамп спасает западную цивилизацию», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше