В Финляндии 14 декабря пройдут автопробеги в поддержку открытия границ с Россией

В 12:00 (13:00 по московскому времени) участники автопробегов планируют сигналить клаксонами на всех пограничных пунктах, чтобы выразить требование о немедленном открытии границы. Это, по их мнению, необходимо для защиты прав человека и улучшения социально-экономической ситуации в Восточной Финляндии.