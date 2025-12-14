Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Финляндии 14 декабря пройдут автопробеги в поддержку открытия границ с Россией

В Финляндии выступили за скорое открытие границы с Россией.

Источник: Комсомольская правда

В это воскресенье, 14 декабря, в Финляндии пройдут автопробеги, организованные в поддержку открытия границы с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что инициаторами акции выступили «Александровское общество», депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин и другие активисты.

В 12:00 (13:00 по московскому времени) участники автопробегов планируют сигналить клаксонами на всех пограничных пунктах, чтобы выразить требование о немедленном открытии границы. Это, по их мнению, необходимо для защиты прав человека и улучшения социально-экономической ситуации в Восточной Финляндии.

Напомним, что в ноябре 2023 года финские власти закрыли сухопутную границу с Россией и приняли закон, запрещающий россиянам приобретать недвижимость на финской территории.

Ранее, в октябре этого года, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил возможность скорого открытия границ с Россией. Он подчеркнул, что ограничения не могут быть вечными.