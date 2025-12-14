Лавров: Россия видит опасные тенденции военного усиления на Балканах

Россия отмечает рост опасных тенденций в военной сфере и смещение баланса сил на Балканах. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для сербской газеты «Политика», посвящённой 30-летию Дейтонского мирного соглашения.
Он обратил внимание на то, что западные страны, поддерживающие Приштину, долгое время не соблюдают ключевые положения резолюции Совета Безопасности ООН № 1244, которая гарантирует территориальную целостность Сербии.
По мнению Лаврова, признание односторонне объявленной «независимости» Косово сопровождалось поддержкой действий косовской власти, направленных против сербского населения, включая создание незаконной косово-албанской «армии».
Министр также отметил, что Приштина вовлечена в военные альянсы наравне с другими суверенными государствами, что является одной из причин наращивания военной мощи и изменения баланса сил в регионе.
«Видим в этом и прямое нарушение дейтонских договоренностей, прежде всего закрепленных в приложениях 1-А “О военных аспектах мирного урегулирования” и 1-В “О стабилизации в регионе”, — рассказал Лавров.