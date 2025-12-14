Дмитриев заявил, что политика Трампа спасает западную цивилизацию

Напомним, 9 декабря президент США предупредил, что миграционная и энергетическая политика стран Европы ставит под угрозу будущее всего региона. Трамп выразил уверенность в том, что европейские страны сейчас сталкиваются с серьёзными проблемами. Он добавил, что его слова следует рассматривать как «бесплатный совет» лидерам государств Европы.