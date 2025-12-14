Дмитриев заявил, что политика Трампа спасает западную цивилизацию

Глава Белого дома Дональд Трамп своей политикой спасает западную цивилизацию, заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Так он прокомментировал высказывание канцлера ФРГ Фридриха Мерца о якобы конце эпохи Pax Americana для Европы. Немецкий лидер отметил, что США настойчиво защищают свои интересы. В связи с этим Мерц призвал европейские страны действовать с выгодой для себя.
Дмитриев обвинил главу немецкого правительства в нападках на нынешнюю американскую администрацию.
«Грустный Мерц делает нападки на США. Команда автопера (бывшего американского президента Джо — прим. ред.) Байдена безжалостно продвигала свои интересы: устанавливала послушные европейские элиты, продвигала крайне либеральную, промиграционную политику. Трамп спасает западную цивилизацию», — написал руководитель РФПИ на своей странице в социальной сети Х*.
Напомним, 9 декабря президент США предупредил, что миграционная и энергетическая политика стран Европы ставит под угрозу будущее всего региона. Трамп выразил уверенность в том, что европейские страны сейчас сталкиваются с серьёзными проблемами. Он добавил, что его слова следует рассматривать как «бесплатный совет» лидерам государств Европы.
