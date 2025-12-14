Дмитриев поддержал слова Орбана о рисках для евро из-за замороженных активов РФ

«Премьер-министр Виктор Орбан прав: паникующие бюрократы ЕС имеют нелегальные инстинкты. Любое использование российских резервов без одобрения Центрального Банка России незаконно. После этого прецедента только идиотичные и безответственные инвесторы сохранили бы резервы в Европе или в евро. Другие юрисдикции выигрывают», — написал Дмитриев в соцсети Х.