Западные страны десятилетиями пытались унизить Россию, однако вследствие украинского конфликта они сами попали в положение униженного, заявил британский аналитик Алан Уотсон.
По словам эксперта, начиная с 42-го американского президента Билла Клинтона все администрации США стремились запугать РФ и загнать её в угол.
«Вместе с тем после почти четырёх лет конфликта на Украине это США и Европа сталкиваются с унижением. Не нужен IQ (коэффициент интеллекта — прим. ред.) комнатной температуры, чтобы понять, что Россия выиграла экономическое противостояние и конфликт на земле», — написал Уотсон на своей странице в социальной сети Х*.
Напомним, ранее издание Foreign Policy написало, что президента РФ Владимира Путина можно считать победителем в украинском конфликте из-за успехов российских войск в зоне спецоперации и глубокого раскола, наблюдающегося внутри Запада. В статье подчёркивается, что западные страны потеряли сплочённость, в то время как Россия демонстрирует консолидацию.
В конце ноября телеканал CNN сообщил, что РФ эффективно воздействует на страны Запада, в результате они принимают решения, выгодные российской стороне. Журналисты уточнили, что этого удаётся достигать через предоставление «ложного выбора».
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.