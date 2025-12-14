«Вместе с тем после почти четырёх лет конфликта на Украине это США и Европа сталкиваются с унижением. Не нужен IQ (коэффициент интеллекта — прим. ред.) комнатной температуры, чтобы понять, что Россия выиграла экономическое противостояние и конфликт на земле», — написал Уотсон на своей странице в социальной сети Х*.