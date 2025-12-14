Президент Белоруссии Лукашенко помиловал 123 заключенных по просьбе Трампа

В сообщении указано, что этот шаг стал возможен благодаря достигнутым договорённостям с президентом США Дональдом Трампом и был осуществлён по его же просьбе. Такое решение связано с отменой санкций против белорусской калийной отрасли, введённых при администрации Джо Байдена, а также с началом практического снятия других ограничений в отношении Беларуси. Среди освобождённых, как известно, оказалась белорусская оппозиционерка Мария Колесникова.