Президент Белоруссии Лукашенко помиловал 123 заключенных по просьбе Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 человек, осуждённых за шпионаж, терроризм и экстремизм. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого».
В сообщении указано, что этот шаг стал возможен благодаря достигнутым договорённостям с президентом США Дональдом Трампом и был осуществлён по его же просьбе. Такое решение связано с отменой санкций против белорусской калийной отрасли, введённых при администрации Джо Байдена, а также с началом практического снятия других ограничений в отношении Беларуси. Среди освобождённых, как известно, оказалась белорусская оппозиционерка Мария Колесникова.
Telegram-канал указал, что данный шаг был предпринят по просьбе других глав государств, а также в соответствии с общечеловеческими и семейными ценностями и гуманитарными принципами. В сообщении также подчеркивается, что решение направлено на ускорение позитивного развития отношений с партнерами Белоруссии и на стабилизацию ситуации в европейском регионе.
По данным «Пула первого», с учётом аналогичных решений, принятых в конце ноября, общее число помилованных уже достигло 156 человек. Среди них — граждане Австралии, Великобритании, Латвии, Литвы, США, Украины и Японии.
Известно, что 13 декабря в Минске прошёл второй день белорусско-американских переговоров. Во встрече приняли участие президент Лукашенко и спецпосланник Вашингтона Джон Коул.
Первый день переговоров проходил в закрытом режиме во Дворце Независимости. Лукашенко поздравил Коула с назначением и передал несколько посланий американскому лидеру Дональду Трампу.
Как ранее сообщалось на KP.RU, подробности этих переговоров пока не раскрываются, однако они свидетельствуют о готовности сторон вести конструктивный диалог на высоком уровне.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV в шутку попросил не задавать ему «гадких вопросов» о российском лидере Владимире Путине, главе Белого дома Дональде Трампе и председателе КНР Си Цзиньпине.