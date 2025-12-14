На американских военных в Сирии напали во время встречи с представителем МВД

Напомним, американские военнослужащие и переводчик погибли в результате нападения в районе древнего города Пальмира в сирийской провинции Хомс. Президент США Дональд Трамп пообещал «очень серьёзные» ответные меры против ИГИЛ* после гибели американских военных в Сирии. В ответ на нападение на совместный сирийско-американский патруль в Пальмире ВВС США задействовали боевую авиацию. Американские самолёты осуществили сброс осветительных бомб над городом.