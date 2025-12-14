На американских военных в Сирии напали во время встречи с представителем МВД

«Нападение произошло во время того, как солдаты охраняли встречу между местным американским командиром, подполковником, и официальным лицом из министерства внутренних дел Сирии по вопросу борьбы с ИГИЛ*», — уточняется в публикации.
Нападавший заглянул в окно помещения, где шла встреча, и открыл огонь из пулемёта по американским военным. Американские и сирийские силы открыли ответный огонь, после чего сирийцам пришлось преследовать нападавшего. В результате он был уничтожен.
Нападение произошло в районе, который действующие власти Сирии не контролируют.
Напомним, американские военнослужащие и переводчик погибли в результате нападения в районе древнего города Пальмира в сирийской провинции Хомс. Президент США Дональд Трамп пообещал «очень серьёзные» ответные меры против ИГИЛ* после гибели американских военных в Сирии. В ответ на нападение на совместный сирийско-американский патруль в Пальмире ВВС США задействовали боевую авиацию. Американские самолёты осуществили сброс осветительных бомб над городом.
* Запрещённая в России террористическая организация.