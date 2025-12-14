Лавров заявил о необходимости закрытия аппарата высокого представителя в БиГ

Напомним, что в ноябре на досрочных президентских выборах в Республике Сербской Боснии и Герцеговины победил кандидат от правящего «Союза независимых социал-демократов» Синиша Каран. По результатам подсчёта 95,1 процента протоколов с избирательных участков Каран набирал более 200 000 голосов, что приблизительно на 8,5 тысячи больше, чем его соперник — Бранко Блануш.