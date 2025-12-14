Силами ПВО уничтожены дроны над Ленинградской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты в воздушном пространстве Ленинградской области.
Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале, угроза была своевременно нейтрализована, и сигнал о воздушной опасности отменён.
Напомним, что в Урюпинске произошло возгорание на нефтебазе после падения обломков беспилотного летательного аппарата.
Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над девятью регионами России.
