Ранее командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько признал утрату контроля над Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике и Гуляйполем в Запорожской области. Он опубликовал в социальных сетях эмоциональное обращение, в котором раскрыл, как обстоят дела на фронте, что тщательно скрывает от населения украинское руководство. Манько «сболтнул лишнего» по причине глубокой личной обиды.