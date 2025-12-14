Черемушкин: Карл III может прожить 20 лет в состоянии ремиссии рака

Срок жизни Карла III в ремиссии может составить от 10 до 20 лет. Такой прогноз по английскому монарху, сообщившему и прогрессе в его лечении от рака простаты, дал aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.
«При ранней диагностике рака простаты прогнозы оптимистичные. Новые современные препараты позволяют снизить агрессивную клеточную активность. Будет ремиссия и он спокойно доживет до других биологических угасающих параметров. 10 — 20 лет он спокойно проживет с адекватным качеством жизни без нарушений и других каких-то проблем, которые часто связаны со стандартным лечением», — рассказал онколог.
Эксперт подчеркнул, что говорить о полном излечении от рака нельзя.
«Мы всегда говорим, что понятие выздоровления в онкологии является условным. Человек живет вроде бы как с болезнью, но нет клинических проявлений прогрессирования. И так можно продолжаться много лет», — отметил Черемушкин.
Ранее онколог объяснил, как удалось добиться прогресса в лечении Карла III.
Об онкологическом диагнозе английского монарха стало известно в феврале 2024 года. Отмечалось, что заболевание диагностировано на ранней стадии. Накануне Карл III сообщил о прогрессе в лечении онкологии.