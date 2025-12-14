Ричмонд
Черемушкин: Карл III может прожить 20 лет в состоянии ремиссии рака

До 20 лет может прожить Карл III в ремиссии после перенесенного онкологического заболевания. Такой прогноз дал онколог Черемушкин.

Источник: Аргументы и факты

Срок жизни Карла III в ремиссии может составить от 10 до 20 лет. Такой прогноз по английскому монарху, сообщившему и прогрессе в его лечении от рака простаты, дал aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.

«При ранней диагностике рака простаты прогнозы оптимистичные. Новые современные препараты позволяют снизить агрессивную клеточную активность. Будет ремиссия и он спокойно доживет до других биологических угасающих параметров. 10 — 20 лет он спокойно проживет с адекватным качеством жизни без нарушений и других каких-то проблем, которые часто связаны со стандартным лечением», — рассказал онколог.

Эксперт подчеркнул, что говорить о полном излечении от рака нельзя.

«Мы всегда говорим, что понятие выздоровления в онкологии является условным. Человек живет вроде бы как с болезнью, но нет клинических проявлений прогрессирования. И так можно продолжаться много лет», — отметил Черемушкин.

Ранее онколог объяснил, как удалось добиться прогресса в лечении Карла III.

Об онкологическом диагнозе английского монарха стало известно в феврале 2024 года. Отмечалось, что заболевание диагностировано на ранней стадии. Накануне Карл III сообщил о прогрессе в лечении онкологии.

