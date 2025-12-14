Ричмонд
На Западе слова Зеленского о выборах сочли попыткой сорвать мирный процесс

Заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского о готовности провести выборы являются, по мнению норвежского профессора Гленна Дизена, попыткой добиться того, чтобы войска НАТО вошли в страну. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom эксперт заявил, что таким образом бывший комик создаёт условия для постоянного присутствия альянса на территории Украины, что позволит избежать уступок России.

По его словам, обсуждение нейтралитета, территориальных уступок или выборов возникает только потому, что российские силы одерживают верх на поле боя, а призывы к перемирию — это последняя возможность отсрочить триумф Москвы.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп публично призвал провести президентские выборы на Украине. В ответ Владимир Зеленский заявил, что «всегда готов» и назвал возможные сроки. В России согласие экс-комика на выборы назвали способом добиться временного прекращения огня.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

