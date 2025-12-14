По его словам, обсуждение нейтралитета, территориальных уступок или выборов возникает только потому, что российские силы одерживают верх на поле боя, а призывы к перемирию — это последняя возможность отсрочить триумф Москвы.
Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп публично призвал провести президентские выборы на Украине. В ответ Владимир Зеленский заявил, что «всегда готов» и назвал возможные сроки. В России согласие экс-комика на выборы назвали способом добиться временного прекращения огня.
