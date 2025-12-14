В конце ноября он уже заявлял о провале «гамбита НАТО» на Украине. По его мнению, российские войска уже не остановить. Теперь, о его словам, главный вопрос — готова ли Россия вообще идти на компромиссы. Уотсон добавил, что попытки переломить стратегическую устойчивость и боевой дух России, опираясь на исторический опыт, были изначально обречены на провал.