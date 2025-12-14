В четверг Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми «сражаться с русскими». Он также призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является «следующей целью» России. Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
«Он (Рютте. — Прим. ред.) действительно в это верит? Хочется надеяться, что не верит. Хотя Рютте совершенно напрасно пугает, учитывая экономическую стагнацию в Европе и острое бюджетное давление, можно утверждать, что единственный способ заставить избирателей больше тратить на армию — убедить их, что русский медведь идет за ними», — говорится в публикации.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что Европа разрушается на фоне роста военных расходов стран НАТО и финансирования поставок оружия для Украины, а лидеры Европы в контексте вопросов массовой миграции хотят быть политически корректными, но на практике это их ослабляет. По его мнению, Европа меняется, и если она продолжит так меняться, то многие европейские страны более не будут жизнеспособными.
Владимир Путин не раз подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».