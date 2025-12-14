Ричмонд
Венесуэла осудила бессрочную заморозку ЕС российских активов

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес осудила решение Европейского союза о бессрочной заморозке активов России. В своём Telegram-канале она заявила, что правительство Боливарианской Республики отвергает эту меру, так как она грубо нарушает международное право, угрожает правовой безопасности инвестиций и подрывает мирные инициативы в регионе.

Родригес считает действия ЕС нападением на «новый мир законности», называя их «воровством, пиратством и разграблением».

Напомним, совет Евросоюза официально утвердил решение о бессрочной блокировке суверенных российских активов 12 декабря. Вице-премьер и министр бюджета Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что замороженные российские активы в конечном счёте направят на нужды Украины. В России пообещали принять ответные шаги.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
