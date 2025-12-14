Венесуэла осудила бессрочную заморозку ЕС российских активов

Родригес считает действия ЕС нападением на «новый мир законности», называя их «воровством, пиратством и разграблением».
Напомним, совет Евросоюза официально утвердил решение о бессрочной блокировке суверенных российских активов 12 декабря. Вице-премьер и министр бюджета Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что замороженные российские активы в конечном счёте направят на нужды Украины. В России пообещали принять ответные шаги.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.