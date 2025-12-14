Дудаков: демократы будут использовать архив Эпштейна против Трампа

«Это точно негативно скажется на рейтингах Трампа. Демократы будут использовать эту тему на предстоящих выборах в Конгресс в 2026 году. Ради этого они все и затевают. Конечно, в вечеринках Эпштейна, кроме Трампа, и другие известные люди поучаствовали, но среди действующих политиков самый крупный — именно Трамп. Он, конечно, будет оправдываться, говорить о том, что ничего не знал, ничего предосудительного не делал. Но само по себе упоминание Трампа в контексте дела Эпштейна носит для него негативный характер», — подчеркнул он.