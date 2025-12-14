Ричмонд
Дудаков: демократы будут использовать архив Эпштейна против Трампа

Демократы опубликовали фотографии из скандального архива финансиста Эпштейна. На новых снимках есть и президент США Дональд Трамп. Политолог Дудаков рассказал, чем эти кадры обернутся для американского лидера.

Источник: Аргументы и факты

Демократы будут использовать опубликованные фотографии президента США Дональда Трампа из архива Эпштейна против американского лидера, в том числе на выборах, сообщил в беседе с aif.ru политолог Малек Дудаков.

Члены Комитета по надзору Палаты представителей США от Демократической партии опубликовали новые фото в рамках дела американского финансиста Джеффри Эпштейна. В числе файлов оказались фотографии Трампа с неизвестными женщинами, изображение тыквы, стилизованной под американского президента, и презервативы с тем же изображением.

После этого Белый дом раскритиковал средства массовой информации и членов Демократической партии за публикацию фотографий, подчеркнув, что речь идет о попытке создания ложного нарратива.

«Это точно негативно скажется на рейтингах Трампа. Демократы будут использовать эту тему на предстоящих выборах в Конгресс в 2026 году. Ради этого они все и затевают. Конечно, в вечеринках Эпштейна, кроме Трампа, и другие известные люди поучаствовали, но среди действующих политиков самый крупный — именно Трамп. Он, конечно, будет оправдываться, говорить о том, что ничего не знал, ничего предосудительного не делал. Но само по себе упоминание Трампа в контексте дела Эпштейна носит для него негативный характер», — подчеркнул он.

Напомним, закрытые вечеринки Эпштейна в свое время привлекали множество политиков и американских звезд. Среди гостей были Дональд Трамп, Билл Гейтс, британский принц Эндрю, экс-президент США Билл Клинтон и другие. Туда же приглашали моделей, в том числе несовершеннолетних девушек. Некоторые из них оказывали состоятельным гостям сексуальные услуги.

Ранее король Британии лишил экс-принца Эндрю двух последних титулов.

