Москалькова намерена добиться освобождения почти 500 политзаключённых на Украине

По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, в её работе находятся почти 500 обращений от граждан, подвергшихся, по её оценке, преследованиям на Украине за пророссийскую позицию. Среди заявителей — священники, правозащитники и журналисты. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

Источник: Life.ru

«У меня сегодня в поле зрения более 70 человек, граждан России, которые ходатайствуют о том, чтобы их можно было бы забрать на территорию России, выручить, репатриировать. У нас более 400 человек — граждан Украины, которые тоже пострадали за пророссийские интересы и подвергнуты уголовному преследованию, наказанию. Мы постоянно ведём разговор и об этих людях», — отметила Москалькова.

В числе репрессированных и священники, и журналисты, и правозащитники, и просто обычные гражданские люди, которые находились на территории Украины. Некоторые занимались торговлей и общественной работой.

Москалькова сообщила, что договориться с украинской стороной о репатриации пока не удаётся, но единичные возвращения уже есть.

Ранее Москалькова сообщила о нежелании Киева забрать спасённых из Сумщины украинцев. Украинская сторона отказывается забрать шестерых своих граждан, которых вывезли из зоны боевых действий в Сумской области по их просьбе. Теперь они хотят вернуться к своим семьям. Беженцы и их родные обратились к Москальковой с просьбой вернуть их на Украину, но киевская сторона продолжает бездействовать.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

