Российские десантники нанесли удары БПЛА по объектам ВСУ в Запорожской области

По данным ведомства, на основе разведданных были выявлены и уничтожены пункты управления беспилотниками ВСУ, бронетехника с пехотой, наземный робототехнический комплекс, а также антенные системы связи и управления. Плановая ротация украинских подразделений на этом участке фронта была сорвана, а боевой потенциал противника снижен.
Ранее офицер 331-го полка 98-й воздушно-десантной дивизии сообщил, что российские десантники ведут постоянный мониторинг позиций ВСУ на правом берегу Днепра. По его словам, для этого используются наблюдательные посты и техническая разведка, включая беспилотные летательные аппараты, что позволяет сохранять контроль даже в условиях плохой видимости — во время тумана и осадков.
