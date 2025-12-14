Ричмонд
На Западе обвинили генсека НАТО Рютте в запугивании европейцев

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, по мнению издания Unherd, сознательно нагнетает страх перед несуществующей российской угрозой, чтобы оправдать увеличение военных расходов в Европе.

На пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Рютте призвал страны альянса перейти к «военному образу мышления», утверждая, что НАТО является «следующей целью» России, и настаивал на росте оборонных бюджетов.

В ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не имеет агрессивных планов в отношении стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.

Unherd отмечает, что в условиях экономической стагнации и бюджетного давления в Европе запугивание «русским медведем» может быть единственным способом заставить избирателей поддержать рост военных затрат.

Ранее сообщалось, что в России прокомментировали заявление Мерца о завершении эпохи Pax Americana.

