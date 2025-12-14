Дмитриев считает, что Трамп своей политикой спасает западную цивилизацию

Ранее Мерц заявил о завершении для Европы эпохи Pax Americana («американского мира»). Он подчеркнул, что поскольку США теперь жёстко отстаивают свои интересы, Европе также необходимо защищать собственные. По его мнению, Европейскому союзу следует готовиться к фундаментальным изменениям в отношениях с Соединёнными Штатами.