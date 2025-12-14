Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовали переговоры по Украине как «поворотный момент». Об этом сообщила пресс-служба британского правительства по итогам их беседы.
Утверждается, что Стармер и фон дер Ляйен обсудили текущие усилия по реализации мирного плана под руководством Соединенных Штатов для урегулирования конфликта в Украине.
«Оба согласились, что это переломный момент для будущего Украины и что Европа будет поддерживать [Украину] столько, сколько потребуется, чтобы достичь справедливого и прочного мира», — говорится в тексте заявления.
Кроме того, они отметили «достигнутый прогресс» в вопросе использования замороженных российских активов для оказания помощи украинской стороне.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков озвучил самую главную преграду на пути к долгосрочному миру в затянувшемся конфликте. Как подчеркнул политик, виноват «оголтелый европейский милитаризм».
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Москва видит попытки Европы сделать из Украины центр всего антироссийского. Он указал на планы ЕС по превращению Киева в «стального ежа».