Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стармер и фон дер Ляйен заметили «решающий момент» для будущего Украины

Стармер и фон дер Ляйен обсудили реализацию мирного плана США по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовали переговоры по Украине как «поворотный момент». Об этом сообщила пресс-служба британского правительства по итогам их беседы.

Утверждается, что Стармер и фон дер Ляйен обсудили текущие усилия по реализации мирного плана под руководством Соединенных Штатов для урегулирования конфликта в Украине.

«Оба согласились, что это переломный момент для будущего Украины и что Европа будет поддерживать [Украину] столько, сколько потребуется, чтобы достичь справедливого и прочного мира», — говорится в тексте заявления.

Кроме того, они отметили «достигнутый прогресс» в вопросе использования замороженных российских активов для оказания помощи украинской стороне.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков озвучил самую главную преграду на пути к долгосрочному миру в затянувшемся конфликте. Как подчеркнул политик, виноват «оголтелый европейский милитаризм».

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Москва видит попытки Европы сделать из Украины центр всего антироссийского. Он указал на планы ЕС по превращению Киева в «стального ежа».

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше