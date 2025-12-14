Ричмонд
Москалькова намерена освободить более 400 политзаключенных на Украине

Омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что она работает над освобождением почти 500 заключенных на Украине. В их числе более 400 граждан Украины, которые пострадали за пророссийские интересы, добавила она.

Источник: РИА "Новости"

«У нас более 400 человек — граждан Украины, которые тоже пострадали за пророссийские интересы и подвергнуты уголовному преследованию, наказанию. Мы постоянно ведем разговор и об этих людях», — сказала Москалькова ТАСС.

Уполномоченная по правам человека добавила, что в ее поле зрения находятся и более 70 россиян, осужденных на Украине. Татьяна Москалькова уточнила, что они ходатайствуют о том, чтобы их можно было бы забрать на территорию России.

Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
