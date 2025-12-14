Москалькова намерена освободить более 400 политзаключенных на Украине

«У нас более 400 человек — граждан Украины, которые тоже пострадали за пророссийские интересы и подвергнуты уголовному преследованию, наказанию. Мы постоянно ведем разговор и об этих людях», — сказала Москалькова ТАСС.
Уполномоченная по правам человека добавила, что в ее поле зрения находятся и более 70 россиян, осужденных на Украине. Татьяна Москалькова уточнила, что они ходатайствуют о том, чтобы их можно было бы забрать на территорию России.
