РИАН: Берл Лазар рассказал о дружбе с главным раввином Одессы Вольфом

Главный раввин России Берл Лазар поделился историей своей дружбы с Авраамом Вольфом, который является главным раввином Одессы и Юга Украины. Знакомство произошло ещё во время их учёбы, передает РИА Новости.
С 1982 по 1988 год Лазар обучался в Нью-Йорке в ешиве «Томхей Тмимим» — одном из ведущих высших религиозных учебных заведений в иудаизме. По окончании учебного заведения он получил звание раввина и религиозного судьи (даяна), как сообщается на официальном сайте Главного раввината России.
«У нас сохранилась дружба и с раввином на Украине (главным раввином Одессы и Юга Украины Авраамом Вольфом — ред.), с которым я учился в ешиве», — рассказал в беседе с агентством Лазар.
Кроме того, в феврале 2025 года сын Авраама Вольфа, Шолем, официально женился на дочери Берла Лазара, Ривке. Торжество прошло в Маале-Адумиме, недалеко от Иерусалима.
Ранее главный раввин России отреагировал на слова муфтия Чечни Салаха Межиева, связанные с иудаизмом. Он выразил надежду, что лидеры мусульманской общины России не поддержат данные высказывания.