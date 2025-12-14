РИАН: Берл Лазар рассказал о дружбе с главным раввином Одессы Вольфом

С 1982 по 1988 год Лазар обучался в Нью-Йорке в ешиве «Томхей Тмимим» — одном из ведущих высших религиозных учебных заведений в иудаизме. По окончании учебного заведения он получил звание раввина и религиозного судьи (даяна), как сообщается на официальном сайте Главного раввината России.