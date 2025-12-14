Королевское чудо: онколог рассказал, как Карл III спасся от рака простаты

Карл III сообщил о прогрессе в лечении своего онкологического заболевания. Как английскому монарху и его врачам удалось добиться успеха в борьбе с раком простаты, рассказал aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.
Когда преклонный возраст только в плюс.
В ситуации с онкологическими заболеваниями, по словам онколога Черемушкина, преклонный возраст стал положительным фактором. Карлу III в ноябре исполнилось 77 лет.
«С одной стороны, онкологические процессы чаще всего проявляются именно с возрастом. Чем старше человек, тем больше рисков. Но, с другой стороны, биологическая активность клеточная потихонечку на спад идет. То есть опухоли разрастаются не так агрессивно, как у молодых, потому что потенциал на деление клеток уже ослабевает», — объяснил онколог.
Ранняя диагностика — больше шансов на успех.
Черемушкин отметил, что большую роль сыграла ранняя диагностика заболевания.
«Тут сошлись сразу несколько факторов, которые способствуют успеху, в том числе, большую роль сыграла ранняя диагностика, потому что при малой опухоли можно добиться даже стандартными методами очень хороших результатов. То есть чем раньше обнаружен рак, тем больше возможностей для каждого метода лечения, что в комбинации, что в отдельности, чтобы получить хороший результат», — добавил врач.
История короля дает надежду всем.
Черемушкин уточнил, что особенности рака простаты позволяют замедлять и останавливать его рост с помощью различных видом терапии. По его словам, история болезни английского монарха дает надежду и другим пациентам, наглядно демонстрируя, что своевременная диагностика и лечение могут продлить жизнь пациента.
«Благодаря современным методам лечения у нас есть возможность перевести опухоль из агрессивного течения в неагрессивное, поэтому пожилой человек сможет прожить столько, сколько он дожил бы и без опухоли, пусть и некоторым изменением качества жизни. То есть, своевременная диагностика, правильно подобранное лечение позволяют справиться с болезнью», — объяснил онколог.
.Черемушкин обратил внимание на японских долгожителей.
«Когда вы смотрите на японца или еще какого-нибудь человека, который живет там под 100 лет, вы думаете, что там здоровье, наследственность хорошая. В большинстве случаев долголетие обеспечивается тем, что они просто вовремя все делают, ту же диагностику проводят и подбирают метод лечения, позволяющий контролировать ситуацию в достаточной мере, чтобы человек просто счастливо прожил до естественной смерти», — добавил он.
Еще 20 лет жизни.
Онколог Черемушкин, оценивая историю болезни английского монарха, поделился прогнозом, что в ремиссии Карл III может прожить до 20 лет.
«При ранней диагностике рака простаты прогнозы оптимистичные. Новые современные препараты позволяют снизить агрессивную клеточную активность. Будет ремиссия и он спокойно доживет до других биологических угасающих параметров. 10 — 20 лет он спокойно проживет с адекватным качеством жизни без нарушений и других каких-то проблем, которые часто связаны со стандартным лечением», — рассказал онколог.
При этом эксперт уточнил, что говорить о полном излечении от рака нельзя.
«Мы всегда говорим, что понятие выздоровления в онкологии является условным. Человек живет вроде бы как с болезнью, но нет клинических проявлений прогрессирования. И так можно продолжаться много лет», — отметил Черемушкин.
Напомним, что об онкологическом диагнозе английского монарха стало известно в феврале 2024 года. Заболевание у Карла III диагностировали на ранней стадии и приступили к лечению. На фоне новостей о болезни монарха в правительстве пересмотрели и обновили план действий под кодовым названием «Менайский мост» на случай его смерти.
В ноябре этого года стало известно, что Карл III сам занялся планированием собственных похорон. По данным британских СМИ, король настаивает на присутствии на своих похоронах принца Гарри и королевы Камиллы. Впрочем, эта подготовка несколько несколько преждевременна. 12 декабря Карл III сообщил о прогрессе в своем лечении от рака простаты.