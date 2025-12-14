Королевское чудо: онколог рассказал, как Карл III спасся от рака простаты

«Когда вы смотрите на японца или еще какого-нибудь человека, который живет там под 100 лет, вы думаете, что там здоровье, наследственность хорошая. В большинстве случаев долголетие обеспечивается тем, что они просто вовремя все делают, ту же диагностику проводят и подбирают метод лечения, позволяющий контролировать ситуацию в достаточной мере, чтобы человек просто счастливо прожил до естественной смерти», — добавил он.