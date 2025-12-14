Силы ПВО уничтожили БПЛА, летевший на Москву

Система противовоздушной обороны Министерства обороны России перехватила и уничтожила беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы.
Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в Max, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Напомним, что в Урюпинске произошло возгорание на нефтебазе после падения обломков беспилотного летательного аппарата.
Ранее сообщалось, что силами ПВО уничтожены дроны над Ленинградской областью.
