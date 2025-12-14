Ричмонд
Силы ПВО уничтожили БПЛА, летевший на Москву

Система противовоздушной обороны Министерства обороны России перехватила и уничтожила беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы.

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в Max, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Напомним, что в Урюпинске произошло возгорание на нефтебазе после падения обломков беспилотного летательного аппарата.

Ранее сообщалось, что силами ПВО уничтожены дроны над Ленинградской областью.

