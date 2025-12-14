Журналиста Почобута не освободили из-за отказа покинуть Белоруссию

«Нам известно, что условием помилования Анджея Почобута было то, что он немедленно покинет территорию Белоруссии. Он отказался принять это условие, и белорусский режим в ответ отказался его освободить», — приводит слова собеседника РИА «Новости».
Он добавил, что Варшава уважает решение Почобута и продолжит добиваться его освобождения.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 123 иностранных граждан, осуждённых в Белоруссии за тяжкие преступления. Это решение приняли в рамках договорённостей с США. Среди освобождённых — лидер протестов 2020 года Мария Колесникова и нобелевский лауреат Алеся Беляцкий.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.