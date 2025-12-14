Трамп-то голый: демократы выкатили новый компромат на президента США

«История с Эпштейном продолжает преследовать администрацию Дональда Трампа и создает все больше и больше проблем. Демократы упрямо продолжают поднимать эту историю. Опубликовали первые фотографии, которые можно назвать уже реальным доказательством того, что Трамп участвовал в этих вечеринках. До этого все было на уровне разговоров. Конечно, это будет бить по его рейтингу», — отметил эксперт.