Трамп-то голый: демократы выкатили новый компромат на президента США

Комитет по надзору Палаты представителей США, контролируемый демократами, обнародовал новую порцию материалов из печально известного архива Джеффри Эпштейна.
Эта публикация стала новым витком в политическом скандале, поскольку в центре внимания снова оказался действующий президент США Дональд Трамп. Наиболее резонансным стал снимок миски с презервативами, на упаковках которых карикатурно изображено лицо Дональда Трампа с вызывающей надписью «Я огромный!».
Битва компроматов.
Всего в опубликованный пакет вошли 19 фотографий. На ряде кадров Эпштейн запечатлён вместе с влиятельнейшими фигурами: самим Трампом, его бывшим советником Стивом Бэнноном, экс-президентом США Биллом Клинтоном, основателем Microsoft Биллом Гейтсом и режиссёром Вуди Алленом.
На одном из снимков Трамп стоит в расслабленной позе в окружении женщин в цветочных гирляндах, при этом их лица намеренно скрыты, что лишь подогревает домыслы.
Обстоятельства создания большинства фотографий остаются неясными, что оставляет пространство для интерпретаций.
Эта публикация — часть продолжающейся битвы между партиями. Месяц назад демократы уже публиковали переписку Эпштейна с упоминанием Трампа, после чего республиканцы выложили более 23 тысяч страниц документов в ответ.
По словам конгрессмена-демократа Роберта Гарсии, комитет получил около 95 тысяч новых фотографий, а это значит, что скандал будет разрастаться. Важный срок — 19 декабря, когда Министерство юстиции США должно обнародовать все имеющиеся у него материалы по делу Эпштейна.
Среди опубликованных файлов оказались и другие провокационные изображения. Например, фотография обнаженного Джеффри Эпштейна, лежащего в ванной и прикрывающегося занавеской.
Или изображение тыквы (так называемой «Trumpkin» — от слов «Trump» и «pumpkin») с прорезями вместо глаз, носа и рта и париком, напоминающим шевелюру президента. На фоне тыквы — табличка с подписью: «Сделаем Хэллоуин снова великим», обыгрывающая знаменитый слоган Трампа.
Демократы не пояснили, какое отношение этот снимок имеет к делу, но его включение в пакет явно носит характер политического троллинга.
Невозмутимость Трампа.
Администрация президента США немедленно перешла в контратаку. Представитель Белого дома Эбигейл Джексон раскритиковала СМИ и демократов, заявив, что это — «попытка создания ложного нарратива».
«В очередной раз демократы в палате представителей выборочно публикуют отрывочные фотографии с произвольным редактированием, пытаясь создать ложный нарратив… СМИ пришло время перестать повторять тезисы демократов», — сказала она.
Джексон призвала американские издания «начать спрашивать с демократов», почему те «стремились к общению» с финансистом Джеффри Эпштейном уже после того, как ему были предъявлены обвинения, и подчеркнула: «Фальсификация против президента Трампа неоднократно опровергалась».
Сам Дональд Трамп отреагировал с привычным для него спокойствием.
«В этом нет большой проблемы. Мне ничего об этом неизвестно», — сказал он журналистам.
Президент пояснил, что в элитном Палм-Бич Эпштейна знали все, и у того были фотографии с «сотнями разных людей», пытаясь тем самым представить свои снимки как рядовые светские фото.
Дело Эпштейна преследует Трампа.
Эксперты полагают, что последствия для рейтинга президента будут негативными. Как сообщил в беседе с aif.ru политолог Малек Дудаков, даже если лично Трамп не совершал противозаконных действий, само его упоминание в контексте дела Эпштейна наносит ущерб.
«История с Эпштейном продолжает преследовать администрацию Дональда Трампа и создает все больше и больше проблем. Демократы упрямо продолжают поднимать эту историю. Опубликовали первые фотографии, которые можно назвать уже реальным доказательством того, что Трамп участвовал в этих вечеринках. До этого все было на уровне разговоров. Конечно, это будет бить по его рейтингу», — отметил эксперт.
Дудаков подчеркнул, что негативные последствия затронут не только Трампа, но и Республиканскую партию в целом, а демократы будут активно использовать этот материал в предвыборной борьбе, включая кампанию к выборам в Конгресс в 2026 году.
«Теперь стало понятно, почему Трамп пытался замедлить публикацию этих документов. Он, действительно, фигурирует на фото, в том числе и в окружении неизвестных девушек. По фото, однако, нельзя точно сказать, являются они совершеннолетними или нет», — добавил политолог, указывая на главную опасность скандала.
Напомним, американский финансист Джеффри Эпштейн, осуждённый за торговлю людьми и вовлечение несовершеннолетних в проституцию, покончил с собой в тюрьме в 2019 году.
Его закрытые вечеринки на протяжении десятилетий собирали политическую, финансовую и культурную элиту, превратившись в символ разгула и неприкосновенности в высших слоях общества.