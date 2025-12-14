Напомним, бельгийский полковник в отставке Роже Узен предположил, чтовысказывание Рютте о возможном конфликте с Россией связаны с позицией главы киевского Владимира Зеленского и обсуждением использования замороженных российских активов. Эксперт отметил, что недавний доклад свидетельствует о том, что поддержка Украины со стороны Европы сокращается. По мнению Узена, лидеры крупнейших государств, скорее всего, потребовали от Рютте усилить давление для изъятия российских средств.