Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте намеренно запугивает жителей Европы несуществующей угрозой со стороны России с целью оставить расходы на оборону, написало британское интернет-издание Unherd.
Ранее глава Североатлантического альянса, выступая в Берлине, призвал страны этого военного блока готовиться к вооружённому конфликту, сравнимого с тем, который пережили «деды и прадеды».
«Хотя Рютте совершенно напрасно пугает, учитывая экономическую стагнацию в Европе и острое бюджетное давление, можно утверждать, что единственный способ заставить избирателей больше тратить на армию — убедить их, что русский медведь идёт за ними», — сказано в статье.
Напомним, бельгийский полковник в отставке Роже Узен предположил, чтовысказывание Рютте о возможном конфликте с Россией связаны с позицией главы киевского Владимира Зеленского и обсуждением использования замороженных российских активов. Эксперт отметил, что недавний доклад свидетельствует о том, что поддержка Украины со стороны Европы сокращается. По мнению Узена, лидеры крупнейших государств, скорее всего, потребовали от Рютте усилить давление для изъятия российских средств.
Кроме того, сообщалось, что население Британии негативно отреагировало на призывы министра ВС страны Эла Карнса и Марка Рютте к вооружённому конфликту с Россией и посоветовали первыми отправить в зону боевых действий детей чиновников НАТО.