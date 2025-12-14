«За внешнюю политику ЕС отвечает сумасшедшая эстонка. Знаете, её глупость зашкаливает. И, конечно, в Брюсселе есть люди, которые говорят, что эта женщина нелепа, но её никак не уволят», — сообщил эксперт.
Эскобар считает, что европейцам сначала необходимо осознать, что именно такие политики виновны в падении авторитета Европы в мире, и только после этого можно начинать перемены. По его мнению, это зависит от жителей каждой страны. Венгрия могла бы стать примером, а Словакия — последовать за ней.
Ранее Каллас заявила, что коррупционный скандал, связанный с расследованием в отношении бывших высокопоставленных дипломатов Евросоюза, оказал серьезное влияние на институты ЕС. 2 декабря в Бельгии прошли обыски в зданиях дипломатической службы ЕС в Брюсселе, Европейском колледже в Брюгге, а также в частных домах. Следственные действия проводились в рамках дела о коррупции и мошенничестве. По подозрению в противоправных действиях были задержаны бывшая глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, экс-генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино и один из директоров Европейского колледжа Чезаре Дзегретти.
