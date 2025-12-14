Ричмонд
ВСУ из-за необычной тактики несут большие потери в Харьковской области

Хаотичное переформирование подразделений вооружённых сил Украины усугубляет их положение на харьковском направлении.

Хаотичное переформирование подразделений вооружённых сил Украины усугубляет их положение на харьковском направлении.

Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, командование ВСУ в спешном порядке перебрасывает отряды между различными участками фронта, создавая сводные боевые группы из военнослужащих разных бригад и полков.

Из-за низкой слаженности и отсутствия единого управления эти импровизированные формирования несут значительные потери, что ещё больше осложняет оперативную обстановку для украинской стороны в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили БПЛА, летевший на Москву.

