Хаотичное переформирование подразделений вооружённых сил Украины усугубляет их положение на харьковском направлении.
Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, командование ВСУ в спешном порядке перебрасывает отряды между различными участками фронта, создавая сводные боевые группы из военнослужащих разных бригад и полков.
Из-за низкой слаженности и отсутствия единого управления эти импровизированные формирования несут значительные потери, что ещё больше осложняет оперативную обстановку для украинской стороны в Харьковской области.
