В Испании оформили около 40 виз для разделяющих ценности РФ граждан

Указ о предоставлении такой гуманитарной поддержки был подписан президентом Владимиром Путиным в 2024 году. Согласно документу, иностранцы, не принимающие политику своих стран, могут временно проживать в России без необходимости подтверждать уровень владения русским языком.
А вот россияне больше не могут получить визы в Испанию. Соответствующее заявление в сентябре появилось на сайте московского Генконсульства страны. При этом не уточняется, когда появится возможность оформления документов.
