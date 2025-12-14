Ричмонд
В Испании оформили около 40 виз для разделяющих ценности РФ граждан

Российские консульские учреждения в Испании выдали около 40 виз иностранным гражданам, которые разделяют духовно-нравственные ценности России. Как рассказал РИА «Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Испании Кирилл Будаев, эта программа позволяет её участникам по приезде в Россию получить разрешение на временное проживание по упрощённой процедуре.

Указ о предоставлении такой гуманитарной поддержки был подписан президентом Владимиром Путиным в 2024 году. Согласно документу, иностранцы, не принимающие политику своих стран, могут временно проживать в России без необходимости подтверждать уровень владения русским языком.

А вот россияне больше не могут получить визы в Испанию. Соответствующее заявление в сентябре появилось на сайте московского Генконсульства страны. При этом не уточняется, когда появится возможность оформления документов.

