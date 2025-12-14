Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 300 палестинцев погибли от атак Израиля после прекращения огня в Газе

С момента вступления в силу перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС погибли более 300 палестинцев. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на местных представителей здравоохранения.

Источник: Life.ru

По их данным, в числе погибших — дети. Все жертвы стали результатом израильских авиаударов и операций после объявления режима прекращения огня.

В это время ХАМАС передаёт Израилю останки заложников, погибших в плену. Ранее палестинская сторона вернула тела 27 человек, которых уже опознали.

Ранее ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали в секторе Газа высокопоставленного командира ХАМАС Раеда Саада. Он отвечал за восстановление боевого потенциала группировки и организацию нападений. В сообщении ЦАХАЛ уточняется, что Саад курировал восстановление военной инфраструктуры ХАМАС и участвовал в подготовке терактов.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше