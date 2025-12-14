Российские военнослужащие уничтожили командный пункт ГУР в районе села Жукля

«В результате массированного удара БПЛА уничтожен командный пункт ГУР минобороны Украины в районе населённого пункта Жукля. Есть потери среди офицерского состава», — пишет РИА «Новости».
Ранее подразделения Вооружённых сил Российской Федерации перекрыли пути отхода остаткам украинских формирований из Северска в сторону ДНР. Из-за огневого контроля основных трасс из Северска и сложившихся непогодных условий противник не может использовать грунтовые дороги для отступления, остатки малых украинских групп заблокированы и с трудом пытаются отойти в западную часть республики и занять новые позиции.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.