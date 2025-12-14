В США указали на отсутствие у Украины шансов победить Россию в конфликте

Украина лишилась даже гипотетических шансов на победу над Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала подполковника армии США в отставке Дэниэла Дэвиса.
По словам эксперта, обстановка на поле боя является безнадежной, при этом сохраняются серьезные проблемы с обеспечением украинской стороны финансированием и вооружениями. Миршаймер отметил, что в настоящее время отсутствуют какие-либо факты, которые можно было бы расценить как позитивные для Украины.
«Таких фактов нет в принципе», — уточнил эксперт.
Профессор также выразил мнение, что в этих условиях отказ Киева и Брюсселя от переговоров с Москвой выглядит нелогичным. По его оценке, у Украины и стран Европы не осталось иных вариантов выхода из конфликта, кроме согласия на условия России.
Миршаймер добавил, что, с его точки зрения, европейским государствам и Украине следовало бы начать прямые переговоры с российской стороной и заключить соответствующее соглашение.
В четверг, 11 декабря, стало известно о том, что Зеленский допустил возможность проведения «всеукраинского референдума» по вопросу территориальных уступок.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что предложение о референдуме направлено на замедление переговорного процесса, и подчеркнул, что это является целью украинского руководства.