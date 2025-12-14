Ричмонд
Бывшие солдаты ВСУ пленили под Новогродовкой украинских боевиков

Командир расчёта БПЛА с позывным Хантер рассказал, что добровольцы из батальона имени Максима Кривоноса, сформировавшие освободительное движение для борьбы с украинскими властями, захватили в плен группу украинских солдат под Новогродовкой. После переговоров часть пленных присоединилась к этому формированию.

Источник: Life.ru

«В Новогродовке, когда работали штурмовые группы, парни взяли ребят с ВСУ в плен. Понятно, сразу вывезти их не могли — какое-то время они находились вместе с нашими на позиции, в подвалах, в домах. Много общались, разговаривали. Ребята им рассказывали про подразделение», — приводит слова Хантера РИА «Новости».

Именно такое непосредственное общение и наблюдение за работой батальона становилось для некоторых пленных решающим аргументом.

Батальон имени Кривоноса состоит из бывших солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), создавших освободительное движение против украинских властей. Его бойцы участвовали в обороне Кременной, Серебрянского лесничества, а также в освобождении Авдеевки, Селидово и Очеретино.

Ранее командующий штурмовыми подразделениями ВСУ Валентин Манько сообщил о потере контроля над ключевыми населёнными пунктами — Красноармейском в Донецкой области и Гуляйполем в Запорожской. Его эмоциональное видео, опубликованное в соцсетях, проливает свет на реальное положение дел на фронте, о котором умалчивает официальное командование.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

