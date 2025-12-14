В Одессе сотрудники ТЦК начали использовать новую схему рейдов с наймом цыган

Женщина отметила, что при Лысаке в Одессе заметно выросло количество работников военкоматов. Их способы работы, как она отметила, стали намного хитрее. Они поджидают мужчин возле магазинов, изображая обычных прохожих. Одесситка также добавила, что именно с приходом Лысака к власти в городе стали намного активнее принудительно мобилизовать местных мужчин.