В Одессе сотрудники ТЦК начали использовать новую схему рейдов с наймом цыган

В Одессе значительно участились случаи принудительной мобилизации мужчин в ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Работники ТЦК в Одессе начали использовать новую схему рейдов с криминальными личностями — они их проводят вместе с цыганами. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости одна из городских жительниц.

«А в титушки (так на Украине называют представителей полукриминальных структур, сопровождающих сотрудников военкоматов при насильственной мобилизации — прим. ред.) нанимают уже цыган даже. Они же вообще безбашенные, эти цыгане, наркоманы», — заявила собеседница.

По ее словам, после назначения Сергея Лысака главой городской военной администрации цыган стали нанимать чаще.

Женщина отметила, что при Лысаке в Одессе заметно выросло количество работников военкоматов. Их способы работы, как она отметила, стали намного хитрее. Они поджидают мужчин возле магазинов, изображая обычных прохожих. Одесситка также добавила, что именно с приходом Лысака к власти в городе стали намного активнее принудительно мобилизовать местных мужчин.

Ранее KP.RU писал, что в Красноармейске солдаты ВСУ запугивают мирных жителей с помощью фашистского обмундирования. В городе все чаще замечают украинских боевиков, ходящих по городу в касках с немецкой свастикой.

