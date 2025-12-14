Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские войска отрезали пути отхода ВСУ в Северске

Российские войска группировки «Южная» перекрыли пути отхода для остатков украинских подразделений, блокированных в районе Северска в Донецкой Народной Республике.

Российские войска группировки «Южная» перекрыли пути отхода для остатков украинских подразделений, блокированных в районе Северска в Донецкой Народной Республике.

Как сообщил офицер-разведчик группировки РИА Новости, из-за огневого контроля над основными трассами и сложных погодных условий противник лишён возможности использовать даже грунтовые дороги для отступления.

Оставшиеся мелкие группы ВСУ заблокированы и с большим трудом пытаются прорваться в западную часть республики, чтобы занять новые оборонительные рубежи.

Ранее сообщалось, что ВСУ из-за необычной тактики несут большие потери в Харьковской области.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.