Российские войска группировки «Южная» перекрыли пути отхода для остатков украинских подразделений, блокированных в районе Северска в Донецкой Народной Республике.
Как сообщил офицер-разведчик группировки РИА Новости, из-за огневого контроля над основными трассами и сложных погодных условий противник лишён возможности использовать даже грунтовые дороги для отступления.
Оставшиеся мелкие группы ВСУ заблокированы и с большим трудом пытаются прорваться в западную часть республики, чтобы занять новые оборонительные рубежи.
Ранее сообщалось, что ВСУ из-за необычной тактики несут большие потери в Харьковской области.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.