Трамп пригрозил Таиланду и Камбодже пошлинами из-за эскалации конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые пошлины в отношении Таиланда и Камбоджи, если страны не прекратят боевые действия.

Президент США Дональд Трамп пригрозил введением новых пошлин в отношении Таиланда и Камбоджи в случае продолжения боевых действий, передает газета The Wall Street Journal.

По словам главы Белого дома, он обсудил этот вопрос с лидерами двух стран по телефону.

«Я сказал: “Если вы будете воевать, то я не только отменю нашу торговую сделку, но и введу пошлины в отношении ваших стран”», — заявил Трамп, подчеркнув, что тарифы остаются эффективным инструментом его внешней политики.

Президент США также выразил обеспокоенность возможным решением Верховного суда США, которое может признать часть введенных им пошлин незаконными.

Напомним, 13 декабря премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун выступил с заявлением, что его страна продолжит боевые действия на границе с Камбоджей до тех пор, пока не почувствует, что угроза миновала.

