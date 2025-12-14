Ранее стало известно, что экс-комик Владимир Зеленский в ближайшие дни посетит Берлин для переговоров с представителями американского лидера. Он также сообщил, что на полях мирных переговоров состоятся встречи с европейскими партнёрами. Также сообщалось о запланированной серии встреч специального посланника президента США Стивена Уиткоффа с европейскими лидерами и главой киевского режима в Берлине, которые пройдут 14−15 декабря. Ожидается, что в них примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.