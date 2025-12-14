Над регионами России сбили 235 беспилотников. Военная операция, день 1390-й

9:21 Tagesspiegel: депутат бундестага от правящего блока ХСС Родерих Кизеветтер на фоне мирных переговоров заявил о необходимости ~передать Украине дальнобойные ракеты Taurus~.
9:15 Для России принципиальны вопросы ~устранения первопричин конфликта на Украине~, среди которых гарантии невступления Киева в НАТО, демилитаризация и денацификация Украины, заявила сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
9:01 Военный ресурс ВСУ на территории ДНР после боев под Бахмутом истощается, заявил в беседе с ТАСС командир бригады «Невский» в составе Южной группы войск Алексей Верещагин.
8:57 Российские военные ~уничтожили командный пункт ГУР Украины~, который находился в районе села Жукля Черниговской области, передает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ.
8:39 ❗В Урюпинске в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
8:15 Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на партийном съезде ХДС/ХСС заявил, что в случае поражения Украины конфликт в Европе якобы продолжится, поскольку это «не удовлетворит» аппетиты президента России Владимира Путина.
8:05 ? Минобороны: силы ПВО сбили 235 беспилотник ВСУ над регионами России.
8:00 Сегодня 1390-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.