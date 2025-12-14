Она также отметила, что Донбасс и Новороссия являются исторически российскими территориями, а их статус как неотъемлемой части России закреплён в Конституции страны. Никонорова добавила, что чем упорнее глава киевского режима Владимир Зеленский игнорирует требования своих западных партнёров, тем тяжелее последствия для него лично и для граждан Украины, которых используют в качестве пушечного мяса. По её словам, эти территории в любом случае будут возвращены либо дипломатическим, либо военным путём.