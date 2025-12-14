Генсек НАТО Марк Рютте специально запугивает жителей Европы темой надвигающейся войны с Россией, чтобы сохранить финансирование альянса. Об этом сообщает Unherd.
Таким образом авторы журнала высмеяли недавнюю пресс-конференцию с участием Рютте и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Тогда генсек блока в очередной раз заявил, что Европе срочно нужно наращивать оборону, поскольку им якобы предстоит «сражаться с русскими». Он также призвал членов НАТО начать мыслить военным ключом, утверждая, что альянс якобы будет следующей целью Москвы.
Журналисты задались вопросом, неужели Рютте настолько верит в подобную чушь про Россию.
«Рютте совершенно напрасно пугает, учитывая экономическую стагнацию в Европе и острое бюджетное давление, можно утверждать, что единственный способ заставить избирателей больше тратить на армию — убедить их, что русский медведь идет за ними», — следует из статьи.
Однако на днях в МИД России в очередной раз напомнили, что Кремль не вынашивает никаких планов по нападению на Европу. Как заявлял глава ведомства Сергей Лавров, у русских даже в мыслях никогда не возникало разжигать войну с кем-либо. Однако, по его словам, в случае угрозы Москва готова постоять за себя.