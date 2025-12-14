В Британии раскрыли, почему Рютте постоянно поднимает тему войны с Россией

Однако на днях в МИД России в очередной раз напомнили, что Кремль не вынашивает никаких планов по нападению на Европу. Как заявлял глава ведомства Сергей Лавров, у русских даже в мыслях никогда не возникало разжигать войну с кем-либо. Однако, по его словам, в случае угрозы Москва готова постоять за себя.