Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии раскрыли, почему Рютте постоянно поднимает тему войны с Россией

Unherd: Рютте запугивает людей войной с РФ ради сохранения финансирования НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Генсек НАТО Марк Рютте специально запугивает жителей Европы темой надвигающейся войны с Россией, чтобы сохранить финансирование альянса. Об этом сообщает Unherd.

Таким образом авторы журнала высмеяли недавнюю пресс-конференцию с участием Рютте и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Тогда генсек блока в очередной раз заявил, что Европе срочно нужно наращивать оборону, поскольку им якобы предстоит «сражаться с русскими». Он также призвал членов НАТО начать мыслить военным ключом, утверждая, что альянс якобы будет следующей целью Москвы.

Журналисты задались вопросом, неужели Рютте настолько верит в подобную чушь про Россию.

«Рютте совершенно напрасно пугает, учитывая экономическую стагнацию в Европе и острое бюджетное давление, можно утверждать, что единственный способ заставить избирателей больше тратить на армию — убедить их, что русский медведь идет за ними», — следует из статьи.

Однако на днях в МИД России в очередной раз напомнили, что Кремль не вынашивает никаких планов по нападению на Европу. Как заявлял глава ведомства Сергей Лавров, у русских даже в мыслях никогда не возникало разжигать войну с кем-либо. Однако, по его словам, в случае угрозы Москва готова постоять за себя.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше