В Германии снова заговорили о передаче ракет Taurus Украине

До этого Кизеветтер резко раскритиковал идею о возвращении к поставкам энергетических ресурсов из России в Германию. Таким образом он прокомментировал призыв премьера Саксонии Михаэля Кречмера к возобновлению поставок из РФ. Он объяснил это тем, что ВС РФ «ежедневно» наносят удары по территории Украины и, в частности, по объектам энергетической инфраструктуры республики.