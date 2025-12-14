В Германии снова заговорили о передаче ракет Taurus Украине

«Пока мы не поставим ракеты Taurus, не возьмем на себя противовоздушную оборону над западной Украиной и не продемонстрируем готовность предоставлять надежные гарантии в сфере безопасности, Россия останется совершенно равнодушной», — сказал Кизеветтер.
До этого Кизеветтер резко раскритиковал идею о возвращении к поставкам энергетических ресурсов из России в Германию. Таким образом он прокомментировал призыв премьера Саксонии Михаэля Кречмера к возобновлению поставок из РФ. Он объяснил это тем, что ВС РФ «ежедневно» наносят удары по территории Украины и, в частности, по объектам энергетической инфраструктуры республики.