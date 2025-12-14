Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский признал отсутствие у Украины ресурсов для возвращения Крыма. Он отметил, что сегодня у страны нет сил и поддержки для реализации этих планов. Напомним, что Крым вошёл в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с РФ. Слова Зеленского связали с накрывшей его «политической дрожью».