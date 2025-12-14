«Я очень надеюсь, что президент Трамп просто заявит, что США не будут продавать Украине системы вооружений, чтобы затянуть войну», — сказал Сакс в беседе с РИА «Новости».
Он добавил, что считает наступившее время подходящим для мира.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский признал отсутствие у Украины ресурсов для возвращения Крыма. Он отметил, что сегодня у страны нет сил и поддержки для реализации этих планов. Напомним, что Крым вошёл в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с РФ. Слова Зеленского связали с накрывшей его «политической дрожью».
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.