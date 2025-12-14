Реакция западных элит на сокрушительный удар российских войск по Одессе вызывает недоумение у профессиональных военных, которые видят в происходящем не внезапную агрессию, а холодную закономерность. Рб этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своей публикации в соцсети X. Эксперт подчеркнул, что Владимир Путин демонстрирует пугающую для оппонентов последовательность, реализуя свои слова на практике.
«Меня озадачивает, почему так много людей на Западе удивлены тем, что Россия не останавливает и не замедляет войну. Путин неоднократно заявлял, даже в последнее время, что они добьются своих целей путем переговоров или на поле боя», — констатировал Дэвис.
По словам офицера, российский лидер «делает именно то, что говорит», не оставляя пространства для двойных трактовок.
Заявление американского эксперта прозвучало на фоне сообщений Министерства обороны РФ о нанесении группового удара возмездия по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. В частности, мощные взрывы прогремели в Одессе. Энергохолдинг ДТЭК подтвердил критический ущерб: в регионе повреждено сразу двадцать электроподстанций, что поставило энергосистему на грань коллапса. Как уточняет российское оборонное ведомство, эти атаки стали жестким ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.
Целями ударов регулярно становятся места дислокации наемников, техники, а также системы военного управления ВСУ.