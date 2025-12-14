Губернатор Красноярского края провел личный прием граждан

Михаил Котюков провел прием граждан, жители Красноярского края смогли обратиться к губернатору лично или по видеосвязи. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
По поручению президента глава региона в онлайн-формате пообщался с Людмилой Игуменовой из Манско-Уярского муниципального округа. Жительница деревни Семёновка рассказала, что через населенный пункт проходит участок региональной автотрассы Уяр — Запасной Имбеж, по которому, в частности, проложены маршруты школьного и рейсового автобусов. Из-за трещин и ям качество дорожного полотна оставляет желать лучшего. По мнению сельчан, дорогу необходимо отремонтировать.
Михаил Котюков рассказал, что ремонт краевых и муниципальных дорог проводится в рамках краевой программы по развитию транспортной системы. Он заверил жительницу Семёновки, что даст поручение министерству транспорта края привести в порядок транзитный участок дороги.
«Поручу министру транспорта совместно с главой Манско-Уярского муниципального округа проработать этот вопрос, чтобы в 2026 году мы в рамках краевой программы смогли найти решение. Если ремонт не требует сложных работ, то мы оперативно, в течение года, этот вопрос решим», — уточнил губернатор.
По поручению главы государства Михаил Котюков также рассмотрел обращение инструктора по физической культуре из детского сада Канского муниципального округа Ольги Доленко. Она рассказала, что детской спортивной школе «Олимпиец» в селе Чечеул очень не хватает микроавтобуса. Спортшкола работает более 20 лет, в ней занимаются разными видами спорта более 250 детей, но у учреждения нет своего транспорта, чтобы возить ребят на районные и краевые соревнования.
Михаил Котюков подчеркнул, что в крае работает программа приобретения транспорта для спортивных школ, и первые автобусы уже приобретены. Практика показала: чтобы техника не простаивала, нужно передавать ее на уровень муниципального округа. Тогда ей смогут воспользоваться разные детские учреждения.
«Автобус должен работать универсально для всех детей, которые занимаются в округе спортом. Пользоваться этим транспортом должны те коллективы, школы, детские команды, которым нужно перемещаться для решения практических задач. Поэтому автобус будет. Вопрос — как его будут использовать — мы проработаем отдельно», — заключил глава региона.
Музыкальный работник одного из правобережных детских садов Красноярска Ольга Стёпочкина обратилась к губернатору с просьбой установить освещение на 200-метровом участке дороги в районе улиц Мичурина и Волгоградской. По этой дороге родители водят детей в коррекционный детский сад № 249, в том числе в темное время суток. Данный вопрос по поручению Михаила Котюкова отработает администрация города Красноярска.
«Коллеги до конца года мне представят заключение, и мы отдельно договоримся о сроках реализации. Возможно, потребуется разработать проектные решения, чтобы подключить свет. До нового года мы с Вами еще раз поговорим», — ответил глава региона.
Кроме того, жители края обратились к Михаилу Котюкову с просьбами установить в одной из школ систему видеонаблюдения, помочь с приобретением микроавтобуса для многодетной семьи и кресла-коляски с электроприводом для ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата.