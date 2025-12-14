Губернатор Красноярского края провел личный прием граждан

По поручению главы государства Михаил Котюков также рассмотрел обращение инструктора по физической культуре из детского сада Канского муниципального округа Ольги Доленко. Она рассказала, что детской спортивной школе «Олимпиец» в селе Чечеул очень не хватает микроавтобуса. Спортшкола работает более 20 лет, в ней занимаются разными видами спорта более 250 детей, но у учреждения нет своего транспорта, чтобы возить ребят на районные и краевые соревнования.