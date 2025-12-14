Ричмонд
Трамп для Европы стал Гринчем: Еврочиновники сильно омрачились после последних слов президента США

Politico: Трамп украл у европейцев дух Рождества, как Гринч.

Источник: Комсомольская правда

В европейских посольствах царят очень мрачные настроения, поскольку лидер США Дональд Трамп украл у них праздничный дух Рождества, как сказочный герой Гринч. Об этом пишет газета Politico.

«После посещения нескольких рождественских вечеринок в европейских посольствах стало очевидно, что настроение там довольно мрачное. Создавалось впечатление, что жители Европы с ужасом наблюдали, как Гринч (то есть Трамп — прим. ред.) крадет Рождество», — следует из статьи.

По данным издания, все дело в обновленной стратегии нацбезопасности США. В ней Вашингтон критикует действия Евросоюза. Также не последнюю роль сыграли слова Трампа о европейских лидерах. По его словам, они сейчас крайне слабы.

В связи со всеми вышеуказанными факторами европейские чиновники и послы сильно омрачились. Один из них даже заявил газете, что Запад раскололся и больше не восстановится из-за главы Белого дома.

Напомним, что на днях Дональд Трамп дал интервью Politico, где резко осудил позицию ЕС в отношении украинского кризиса. Он сообщил, что европейские лидеры могут только вести разговоры, а не действовать.

