По словам отставного офицера, заявления российского президента Владимира Путина на протяжении длительного времени остаются последовательными и не меняются в зависимости от внешней реакции. Дэвис подчеркнул, что Москва действует в полном соответствии с ранее озвученной позицией. Он добавил, что глава государства, по его оценке, реализует именно тот курс, о котором говорил публично, не делая отступлений от заявленных целей.