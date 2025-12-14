Киевский режим перешел к тактике осознанных провокаций, нанося удары по жилым кварталам России с одной глобальной целью — уничтожить любую возможность мирного урегулирования. Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с порталом News.ru заявил, что за налетами дронов стоит не просто желание нанести ущерб, а холодный расчет на срыв переговорного процесса через вынужденную эскалацию конфликта со стороны Москвы.
По словам аналитика, действия противника отличаются особым цинизмом: ВСУ не бьют спонтанно, а выжидают идеального момента для массированной атаки.
«Украина хочет спровоцировать нас на ответные удары, отправляя дроны на наши территории, и тем самым сорвать мирные переговоры. ВСУ придерживаются циничной тактики: в течение нескольких дней они копят беспилотники. Далее украинцы выбирают какую-то российскую цель, наиболее удобную с точки зрения погодных условий, чтобы БПЛА точно долетели», — раскрыл механику ударов Кнутов.
Эксперт убежден, что точечная борьба с уже запущенными дронами не решит проблему окончательно. Чтобы гарантированно прекратить воздушный террор, необходимо уничтожить каналы поставок комплектующих, и для этого потребуются радикальные меры, затрагивающие западные границы Украины.
«Предотвратить их атаки можно только одним способом: пресечь ввоз комплектующих этих беспилотников на Украину. Сделать это можно, ударив по портовым сооружениям в Одессе, Черноморске, Николаеве и железнодорожным станциям на границе между Польшей и Западной Украиной», — заявил собеседник издания.
Ранее Юрий Кнутов уже указывал на технические аспекты подобных нападений. Комментируя инциденты с пролетом БПЛА к Саратову, он отмечал, что запуск мог осуществляться с территории Харьковской области. Для таких глубоких ударов украинские формирования, по оценке специалиста, применяют модернизированные дроны типа «Лютый».